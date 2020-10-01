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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что участие в украинских военных учениях «Объединенные усилия - 2020» представителей ВС стран НАТО стало важным сдерживающим фактором на пути агрессивных намерений врага.

Об этом Хомчак заявил на заседании руководителей ВС стран Вышеградской группы в формате с Украиной, которое состоялось в Варшаве (Польша), сообщает пресс-служба Минобороны.

«Участие в СКШУ «Объединенные усилия - 2020» представителей вооруженных сил стран НАТО стало важным сдерживающим фактором на пути агрессивных намерений врага. В свою очередь украинские штабы и подразделения смогли протестировать элементы управления с J-структурой и уровень совместимости с западными партнерами», - отметил он.

По словам Хомчака, проведение учений «Объединенные усилия - 2020» позволило отработать сценарий комплексной обороны страны, который предусматривает использование военного и гражданского потенциалов государства для отражения агрессии.

Также он подчеркнул, что эти учения стали шагом вперед в развитии асимметричных возможностей противодействия гибридным действиям противника.

 
ForUm

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