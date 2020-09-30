Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал гибель зацепера в киевском метрополитене.

«Убежден, за подобные «развлечения», которые ставят под угрозу безопасность и самых экстремалов, и других пассажиров, наказание должно быть более суровым. По статистике, зацеперы – подростки или мужчины, от 16 до 24 лет. Я обращаюсь к киевлянам: разъясняйте своим детям опасность таких «развлечений». Это, прежде всего, поможет спасти их жизни! Также обращаюсь к правоохранителям - усилить контроль за безопасностью пассажиров в метрополитене», - сказал Кличко.

Напомним, два дня назад, на путях обнаружили тело человека, и метрополитен изменил движение поездов зеленой ветки.

Погиб так называемый зацепер – 29-летний житель Ужгорода.

Трагедия произошла на Южном мосту – между станциями «Выдубичи» и «Славутич». Работники метрополитена оперативно отреагировали на ситуацию – изменили схему движения поездов между правым и левым берегами.

Кличко отметил, что случаи проезда снаружи поездов в метро случаются, к сожалению, часто.

«Экстремалы, как правило, скрываются на станциях между вагонами поезда. А потом, на открытом участке метро, ​​вылезают на крышу вагона. Этот случай, о котором мы говорим, - единственный трагический этого года. В 2017-м в метро погибли двое зацеперов. В 2014 году - один, - сообщил мэр. - В 2020 в метрополитене зафиксировали всего 30 случаев проезд снаружи поездов. Из них задержали 15 экстремалов. В отношении нарушителей составлены протоколы об административной ответственности. Правда, максимальный штраф составляет одну тысячу гривен. Поэтому я убежден, что за подобные действия наказания для экстремалов должно быть более строгим», - подчеркнул Кличко.