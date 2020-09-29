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В Кливленде, штат Огайо, 29 сентября (30 сентября, в 4:00 по Киеву) состоятся первые дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом. Об этом сообщает Детектор.медіа со ссылкой на Fox News.

Транслировать событие будут все крупнейшие телеканалы страны.

Ведущим дебатов стал журналист Fox News Крис Уоллес, который выбрал для кандидатов шесть основных тем – коронавирусная инфекция, экономику, результаты работы на должностях, назначение судей Верховного суда США, безопасность голосования и защиту избирательного процесса, расовые вопросы и протесты в американских городах.

Дебаты продлятся полтора часа без рекламы. Трамп и Байден будут иметь по 15 минут на аргументацию по каждому из пунктов.

Напомним, президентские дебаты в США 2016 оказались наиболее популярными за всю историю: противостояние между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом привлекло внимание 84 миллионов зрителей. До этого рекорд удерживали дебаты между Рональдом Рейганом и Джимми Картером - их смотрели 80 млн зрителей.

 
ForUm

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