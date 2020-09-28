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Новые храмы освящены в монастырях Житомирской и Мукачевской епархий Украинской Православной Церкви.

Фото: Житомирская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Zhytomyr-eparchy.org, чин освящения храма в честь образа Спаса Нерукотворного в Спасо-Покровском женском монастыре села Ольха Романовского района Житомирской области возглавил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

Владыке сослужили митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим, митрополит Нежинский и Прилукский Климент, архиепископ Бучанский Пантелеимон, епископ Ладыженский Сергий, а также духовник и строитель Спасо-Покровского монастыря схиархимандрит Амфилохий (Волощенко), духовенство Житомирской епархии и гости в священном сане.

За богослужением молились сестры и настоятельница монастыря игуменья Серафима (Мелещук), жители села и паломники.

На Закарпатье, в селе Заболотное Иршавского района, был освящен новый храм в Георгиевском мужском монастыре.

Чин освящения и Божественную литургию возглавил митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор, сообщает M-church.org.ua.

После Литургии архиерей обратился к присутствующим со словом проповеди. Наместника, братию и прихожан митрополит Феодор поздравил с праздником.
ForUm

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