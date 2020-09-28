Следователи Оболонского управления полиции совместно с оперативными сотрудниками уголовного розыска столичной полиции установили и сообщили о подозрении лицу по факту совершения умышленного убийства, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, 1 февраля 2020 в Оболонском районе Киева возле залива «Собачье устье» рыбаки обнаружили голову человека, завернутую в полиэтиленовые пакеты. 9 марта 2020 на берегу этого же залива были обнаружены другие фрагменты человеческого тела, которые за экспертизой ДНК совпали с частью тела, найденной ранее.

Правоохранители установили, что погибшим является местный житель, 1947 г.р. По результатам проведенного расследования по подозрению в причастности к убийству пенсионера был задержан его квартирант, 1983 г.р.

По данным полиции, во время проведения следственных действий установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в убийстве пенсионера. Им оказался 37-летний уроженец Донецкой области, который снимал жилье у пострадавшего. По одной из версий, он убил человека, чтобы в дальнейшем завладеть его жильем.

По данным следствия, преступление произошло в декабре 2019 года в квартире потерпевшего. Для того чтобы скрыть убийство, подозреваемый расчленил тело пенсионера, сложил в пакеты и утопил в озере. После этого продолжил пользоваться квартирой убитого мужчины под видом его внука, а сменил место жительства только после того, как родственники потерпевшего начали его разыскивать.

Благодаря слаженной работе следователей и оперативников, местонахождение подозреваемого было установлено. При силовой поддержке сотрудников полка полиции особого назначения №1 мужчину задержали на Киевщине, куда он переехал после совершения преступления. В ходе осмотра арендованного помещения фигуранта правоохранители изъяли вещи, принадлежавшие погибшему.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Следственные действия продолжаются.