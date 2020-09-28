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Российский оппозиционер Алексей Навальный подтвердил, что канцлер Германии Ангела Меркель посещала его до выписки в клинике «Шарите».

«Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице», - написал он в Twitter.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ru" dir="ltr">Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице <a href="https://t.co/8d8vnEe23z">https://t.co/8d8vnEe23z</a></p>&mdash; Alexey Navalny (@navalny) <a href="https://twitter.com/navalny/status/1310485557781442565?ref_src=twsrc%5Etfw">September 28, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ранее в понедельник Der Spiegel сообщил о встрече Меркель с Навальным в берлинской клинике со ссылкой на собственную информацию. По данным немецкого издания, встреча прошла «в условиях полной секретности».

Der Spiegel не приводит подробности визита канцлера, но утверждает, что таким жестом Меркель продемонстрировала «солидарность правительства с Алексеем Навальным».
ForUm

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