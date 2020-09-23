Сегодня, 23 сентября, пара В-52H Stratofortress в очередной раз вошла в воздушное пространство Украины, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Стратегические бомбардировщики США сопровождают истребители Су-27 и МиГ-29 бригад тактической авиации Воздушных сил ВС Украины.

В Минобороны подчеркнули, что американские пилоты в интеграции с украинскими истребителями создают возможности коллективной обороны и оказывают США, странам НАТО и ключевым партнерам Альянса стратегические и операционные возможности для сдерживания страны-агрессора.

Американские партнеры Украины в очередной раз демонстрируют всестороннюю поддержку нашего государства на международной арене в сфере безопасности.

Напомним, 14 сентября в сопровождении истребителей Воздушных сил Вооруженных сил Украины три стратегических бомбардировщика Воздушных сил США В-52Н пролетели в воздушном пространстве Украины.