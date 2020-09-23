также в разделеОбщество
Осенью в армию решили призвать более 13 тысяч человек
Фигуранта «дела рюкзаков» освободили от наказания 8
Во время учений на «Широком лане» не сработал Javelin 20
«Люди устали от ограничений»: Зеленский пояснил рост числа случаев COVID-19 13
Хакеры атаковали сайт Нацполиции и разместили там фейки 15
На Ривненской АЭС опровергли информацию об утечке радиации 33
Микитась: Укрбуд мог достроить свои объекты. Его просто выпотрошили 25
Судьям Окружного админсуда угрожают расправой из-за дивизии СС «Галичина» 43
В Украине планируют создать госреестр прав на объект незавершенного строительства 11
Лубинец: Вопросами правопорядка должны заниматься исключительно правоохранительные органы 19
Украина заняла 14 место в мире по числу новых больных COVID-19 за сутки 7
В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 3497 человек 16
На Донбассе вчера наблюдалась тишина 7
Укрзализныця возобновила посадку пассажиров еще на двух станциях 15
22 сентября. Картина дня 42
На время карантина школы могут отказаться от оценок 13
В Чехии белоруса приговорили за помощь сепаратистам на Донбассе 14
Президент подписал закон об усилении наказания за угон авто 17

Сегодня, 23 сентября, пара В-52H Stratofortress в очередной раз вошла в воздушное пространство Украины, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Стратегические бомбардировщики США сопровождают истребители Су-27 и МиГ-29 бригад тактической авиации Воздушных сил ВС Украины.

В Минобороны подчеркнули, что американские пилоты в интеграции с украинскими истребителями создают возможности коллективной обороны и оказывают США, странам НАТО и ключевым партнерам Альянса стратегические и операционные возможности для сдерживания страны-агрессора.

Американские партнеры Украины в очередной раз демонстрируют всестороннюю поддержку нашего государства на международной арене в сфере безопасности.

Напомним, 14 сентября в сопровождении истребителей Воздушных сил Вооруженных сил Украины три стратегических бомбардировщика Воздушных сил США В-52Н пролетели в воздушном пространстве Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги