Президент Европейского Совета Шарль Мишель объявил о том, что идет на вынужденный карантин в связи с риском заражения коронавирусом и о переносе Специального саммита ЕС, который должен был состояться 24-25 сентября.

Об этом в Twitter заявил представитель Президента Европейского Совета Баренд Лейтц (Barend Leyts), сообщает Укринформ.

«Президент Европарламента сегодня узнал, что офицер безопасности, с которым он был в контакте в начале недели, получил положительный тест на COVID. Президент регулярно проходит тестирование, и вчера его тест был отрицательным. Уважая бельгийские правила, он идет на карантин с сегодняшнего дня», - отметил спикер.

Впоследствии он добавил, что Мишель также решил отложить специальную встречу Европейского Совета, которая была запланирована на 24-25 сентября до 1-2 октября.

Специальный саммит ЕС должен рассмотреть вопрос о формировании Многолетней бюджетной перспективы Евросоюза на 2021-27 годы, экономические меры противодействия коронавирусу и ряд важных международных вопросов.