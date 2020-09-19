Рекордный рост числа случаев заболевания коронавирусом зафиксирован в Польше, где впервые суточное количество заражений превысило 1000. Об этом сообщило издание RMF24.

За последние 24 часа в Польше обнаружили 1002 новых случая коронавируса. При этом было проведено более 20 тыс. тестов.

Всего с начала эпидемии заразились коронавирусом 78 330 человек. Жертвами последствий болезни стали 2282 человека, из них 12 умерли в течение последних суток.

В связи с коронавирусом в больницах находятся 1977 человек, из них 83 больных – в тяжелом состоянии. С начала эпидемии выздоровели почти 64 тыс. человек, у которых была подтверждена инфекция.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине антирекорд по количеству госпитализированных от COVID-19.