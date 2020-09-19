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Министерство обороны США направило к северо-востоку Сирии несколько боевых бронированных машин «Bradley» и около сотни военнослужащих. Так Пентагон отреагировал на недавнее обострение с войсками России в том же регионе.

Об этом сначала сообщил NBC News со ссылкой на три источника в оборонном ведомстве США. После этого информацию подтвердило командование американской операции в Сирии «Непоколебимая решимость».

Как говорится в официальном сообщении, боевые машины «Bradley» будут обеспечивать «защиту сил партнеров коалиции в их борьбе против Исламского государства». Впрочем, неофициально американские чиновники указывают: дополнительные войска развернули из-за провокаций России.

«Эти действия и усиления являются четким сигналом для России, чтобы та придерживалась взаимных деконфликтных процессов, а еще вместе с другими сторонами избегала непрофессиональных, опасных и провокационных действий на северо-востоке Сирии», — рассказал NBC News на условиях анонимности представитель Пентагона.

Напомним, США обеспокоены заходом военных кораблей РФ в порты Кипра.
ForUm

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