Об этом сначала сообщил NBC News со ссылкой на три источника в оборонном ведомстве США. После этого информацию подтвердило командование американской операции в Сирии «Непоколебимая решимость».

Как говорится в официальном сообщении, боевые машины «Bradley» будут обеспечивать «защиту сил партнеров коалиции в их борьбе против Исламского государства». Впрочем, неофициально американские чиновники указывают: дополнительные войска развернули из-за провокаций России.

«Эти действия и усиления являются четким сигналом для России, чтобы та придерживалась взаимных деконфликтных процессов, а еще вместе с другими сторонами избегала непрофессиональных, опасных и провокационных действий на северо-востоке Сирии», — рассказал NBC News на условиях анонимности представитель Пентагона.

Напомним, США обеспокоены заходом военных кораблей РФ в порты Кипра.