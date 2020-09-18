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Интернет-энциклопедия «Википедия» исправила написание столицы Украины с Kiev на Kyiv, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Украина взяла штурмом один из последних укрепленных бастионов неправильного написания нашей столицы «Kiev» во всемирной сети. Отныне «Википедия» пишет Kyiv, а не Kiev!» - написал он в Facebook.

По словам министра, сложность заключалась в том, что «Википедия» просто использует тот вариант написания, который более распространен в авторитетных источниках.

«Многократные доводы украинцев, что он неправильный, не действовали - в ответ объясняли, что это чисто технический вопрос количества упоминаний. Но вода камень точит, а инициированная МИД кампания #KyivNotKiev точит мировое информационное пространство. И вот, наконец, Kyiv стал популярнее в авторитетных источниках, чем «Kiev». Это отличный результат длительных усилий многих людей», - подчеркнул Кулеба.
ForUm

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