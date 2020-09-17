17 сентября на территории военного полигона в Девичках возник пожар. Лес начал гореть около 14:00. На место возгорания сразу выехал дежурный пожарный расчет военной части А2399, сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
В настоящее время к тушению привлечены военнослужащие воинской части А2399, ГосЧС, Национальной гвардии и лесники.
Всего в ликвидации распространения огня на территории полигона привлечено 120 военнослужащих и три единицы пожарной техники.
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