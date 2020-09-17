В случае острой необходимости Киев может развернуть около 11 тысяч коек для лечения больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Виталий Кличко в эфире «Украинского радио».

Он также отметил, что сегодня в больницах столицы находится более 600 пациентов, больных коронавирусом. Но количество тех, кто нуждается в госпитализации, стремительно растет.

«Город может, в случае острой необходимости, развернуть до 11 тысяч коек для лечения больных коронавирусом. Также мы рассматриваем возможность привлекать ведомственные больницы», - сообщил Кличко.

По его словам, сегодня главное – не допустить инфекционного взрыва, когда медицинская система может не справиться с большим количеством больных.

«Киевляне должны понять, что болезнь не отступила. Мы все устали от карантина, от ограничений. Но надо понимать, что в случае ухудшения ситуации – будет коллапс медицины. Если больных будет в разы больше – будет большая проблема с лечением», - отметил Кличко.