В Свято-Успенской Святогорской Лавре открыли школу фольклорного пения для детей.

Фото: Святогорская лавра

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua, цель школы — сохранение исконных для Слобожанщины народных культурных традиций, обрядовых и фольклорных песнопений, которые являются внешним выражением внутренней духовной красоты наших предков.

Обучает детей ансамблевому фольклорному пению выпускница кафедры эстрадного и народного пения Харьковской государственной академии культуры — Екатерина Жук.

В программе обучения — народные традиции пения, украшенные местным национальным колоритом, а также песнопения, приуроченные к знаковым православным праздникам.

Всего в школе обучается около 30 мальчиков и девочек, половина из них — дети проживающих в Лавре беженцев, остальные — ребята из Святогорска, Славянска и окружающих сёл.

В планах школы — постановка песенных фольклорных спектаклей в декорациях, изготовленных собственными руками.

Первое занятие прошло 8 августа. Дети обучаются в школе бесплатно.