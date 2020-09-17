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В Свято-Успенской Святогорской Лавре открыли школу фольклорного пения для детей.

Фото: Святогорская лавра

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua, цель школы — сохранение исконных для Слобожанщины народных культурных традиций, обрядовых и фольклорных песнопений, которые являются внешним выражением внутренней духовной красоты наших предков.

 Обучает детей ансамблевому фольклорному пению выпускница кафедры эстрадного и народного пения Харьковской государственной академии культуры — Екатерина Жук.

 В программе обучения — народные традиции пения, украшенные местным национальным колоритом, а также песнопения, приуроченные к знаковым православным праздникам.

 Всего в школе обучается около 30 мальчиков и девочек, половина из них — дети проживающих в Лавре беженцев, остальные — ребята из Святогорска, Славянска и окружающих сёл. 

В планах школы — постановка песенных фольклорных спектаклей в декорациях, изготовленных собственными руками.

 Первое занятие прошло 8 августа. Дети обучаются в школе бесплатно. 
ForUm

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