Долго ожидавшаяся встреча Путина и Лукашенко в Сочи неожиданных результатов не принесла. Разговоры о дружбе и сотрудничестве во всех сферах. Впрочем, не только разговор, но и кредит на 1,5 млрд долларов. Что, конечно же, заставило вспомнить о «долге Януковича», который в критический для него момент получил от Путина 3 миллиарда. Так что если сравнивать по этой линии, то Лукашенко сейчас – это уже пол-Януковича. И Светлана Тихановская оперативно напомнила российскому президенту о том, что этот кредит, выданный белорусскому коллеге, будущее руководство Беларуси может и не признать…

ИЛЛЮСТРАЦИИ ДЛЯ ПОСОБИЙ ПО ЯЗЫКУ ЖЕСТОВ

Ах, что творят с человеком беды, обрушившиеся на него! Мыслимо ли узнать в нынешнем Лукашенко на приеме у Путина прежнего Александра Григорьевича, уверенного в себе и своих простонародных шутках. Теперь это был человек с бегающими глазами и голосом бета-самца. Фото с их саммита быстро разошлись на шутки, мемы, фотожабы. Язык жестов, язык тела в этом случае настолько красноречив и однозначен в толкованиях, что эти изображения наверняка будут использоваться в будущих учебниках по невербальной коммуникации.

Из галереи фотографий, сделанных во время встречи Путин-Лукашенко, более всего запомнились две. Первая (ее, кстати, сделали заставочной на видео, опубликованном на сайте Кремлин.ру). В то время, как Владимир Владимирович вальяжно уселся в кресле, широко расставив ноги, Александр Григорьевич сидит ближе к краю, отведя колени под углом – вбок. В таких позах иллюстраторы любили изображать героев Ги де Мопассана, пылких любовников, обращенных всем лицом и коленями к предмету своей страсти…

Хороша, однако же, и другая фотография. Путин вещает, а Лукашенко, схватив заготовленный на столике блокнот и ручку, кратко конспектирует, точнее, старательно делает вид, что конспектирует сказанное. Только неопытный в постсоветском, а также северокорейском этикете человек, может посчитать это чем-то случайным. Нет, тут глубокий смысл! Достаточно сравнить с фото и видео на лукашенковском госмедиа БелТА. Там именно так изображены его подчиненные во время совещаний. Теперь же БелТА именно этой фотографией проиллюстрировало новость о встрече. И само ее название подчеркивает подчиненное состояние: «Надо теснее держаться с нашим старшим братом» – Лукашенко о сотрудничестве с Россией». И новость эта уже сутки стоит топовой, главной на БелТА. Как подтверждение подчиненности лукашенковского Минска путинской Москве.

Да, без сомнения, здесь ни что иное, как оммаж XXI века. Оммаж – символическая церемония, присяга, оформлявшая заключение вассального договора. Только в средневековой Европе будущий вассал должен был опуститься на одно колено и вложить соединённые ладони в руки сюзерена. А сейчас нужно всего лишь конспектировать речи Старшего Брата.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ РЕФОРМЫ ДЛЯ ПРОФОРМЫ

Что еще важного было сказано на встрече, кроме топ-новости о полутора мильярдах. Путин, набивший руку на конституционных реформах в России, вновь продвигает аналогичную идею, только уже в «младшебратской» Беларуси: «Нам известна и позиция, которую ваши представители изложили в ОБСЕ в последний раз в этой связи – в связи с работой над Конституцией. Уже создана, по-моему, соответствующая структура во главе с заместителем председателя Конституционного суда. Уверен, что, имея в виду ваш опыт политической работы, работа и по этому направлению будет организована на самом высоком уровне, и это позволит выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны, а значит, и создаст условия для дальнейшего развития».

Из начала этого спича понятно, как лукашенковская Беларусь и путинская Россия будут совместно отбивать претензии международных структур (и не только ОБСЕ) по поводу сомнительной легитимности Лукашенко, после истечения срока годности действующего президентского срока. Будет заявлено, что и требования белорусской оппозиции незаконны, нелегитимны в не меньшей степени. И в этих условиях прекрасный выход – конституционная реформа, а также, возможно, новые выборы (президентские? парламентские?), проведенные уже в соответствии с новой Конституцией. По форме это выглядит так демократично, так по-европейски, что если кто-то захочет поверить в искренность и конструктивность таких предложений, то с удовольствием поверит.

При этом Лукашенко поспешил напомнить, что у него тоже есть свои друзья и потенциальные адвокаты в ЕС: «Я как-то своего товарища Орбана спросил о сотрудничестве с другими странами, особенно в Европейском Союзе…» Впрочем, Путин и сам большой друг венгерского премьера. Другой вопрос – согласится ли Виктор Орбан на подобное адвокатирование в сложившихся условиях.

Если же вернуться к белорусской конституционной реформе, то у Путина, кроме отведения глаз и отбивания обвинений в недемократичности, есть и другие цели. Второй пункт – затягивание времени, в ходе которого Кремль привыкает к новой Беларуси, возникшей после 9 августа, обживается в ней, нащупывая наилучшую тактику ее усмирения, переформатирования и дальнейшего привязывания к себе. Говорят, Кремль убеждает Лукашенко уйти от слишком персоналистской модели, опоры на мажоритарщиков (сейчас в нижней палате парламента Беларуси 89 из 110 депутатов – беспартийные) и по российскому образцу перейти к более продвинутому электоральному авторитаризму, основанному на партийной системе, в том числе сделать нечто вроде «Единой Беларуси».

Ну и третье. Помнится, телодвижения Путина во время российской конституционной реформы тоже поначалу были не вполне понятны. Многие думали, что дело здесь в «движухе» как таковой, в смене повестки дня. И лишь выступление депутата Госдумы Терешковой с предложением об обнулении сроков Путина все расставило по своим местам. Нечто подобное стоит ожидать и в белорусской ситуации. Знанием таких деталей, как то, что проект новой Конституции разрабатывался под руководством зампредседателя КС Беларуси (если точнее – Натальи Карпович), Путин показал свою вовлеченность в этот процесс. А окончательно кремлевский план по Беларуси и ее системе власти определится, когда будет оглашен новый вариант Конституции РБ.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ПУТИНА И РАЗЪЯСНЕНИЯ ПЕСКОВА

В России, в рамках культа личности, Путина традиционно сравнивают с героем «17 мгновений весны». А у того был тезис «Запоминается последняя фраза». Вот и в материале на кремлевском сайте финальные предложения стоят того, чтобы привести их: «Я не случайно упомянул кредит, который Россия в ближайшее время планирует предоставить Белоруссии. Надеюсь, что это соответствующим образом отразится и на финансовых рынках». Внимание! Не «предоставила» и не «предоставит», а лишь «планирует предоставить», причем – в неназванное «ближайшее время». Это – лишнее напоминание, что вся помощь будет строго дозироваться и осуществляться лишь в случае дальнейшего беспрекословного подчинения. Второе же предложение очень показательно для тех, кто хоть раз прослушал лекцию «Кредиты как основной сегмент финансового рынка».

У Путина и Лукашенко пресс-подхода в Сочи не было. Поэтому вечером в понедельник остальные уточнения давал уже Песков (и это тут же прилежно ретранслировалось БелТА как истина в последней инстанции). Вот, что он сказал о $1,5 млрд: «Часть из этого кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств». То есть, грубо говоря, значительная часть этих денег до Беларуси, сползающей в экономическую пропасть, просто не дойдет, а будет переписана из одних российских счетов на другие, увеличив внешний долг Беларуси. При этом Песков категорически отвергает намеки на судьбу «долга Януковича». Ну-ну, посмотрим…

Столь же любопытной оказалась еще одна новость от Пескова. Оказывается, в Сочи была достигнута договоренность, «что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации». Ну, вы помните, 27 августа Путин заявил, что Россия по просьбе Лукашенко сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов. По словам ВВП, он мог быть пущен в ход, если «экстремистские элементы перейдут определенные границы».

Так что же значит объявление об отмене этого решения? Почти ничего. Это чистая, в смысле простая декларация, вновь напоминающая об Украине-2014. Тогда 1 марта Совфед РФ дал право Путину на ввод российских войск в Украину. А 25 июня, по просьбе того же Путина, отозвал это разрешение. Что не прекратило агрессию и оккупацию части украинской территории. Так и сейчас – Путину всего лишь понадобилось проявить на публику свое «миролюбие». При этом для любых действий в ситуации с таким слабым Лукашенко руки у него развязаны.

МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ. НАДОЛГО ЛИ?

А здесь, в финале, по авторскому плану должен был быть анализ действий Лукашенко в первый день после сочинских переговоров. Однако время идет – час за часом. А в «топе» на БелТА – все та же вассальная грамота: «Надо теснее держаться с нашим старшим братом». В ленте же новостей никаких сущностных сообщений не только от Лукашенко, но и от других подведомственных структур – лишь «текучка», бытовуха, спорт, погода и надежное (не ошибешься) поплевывание в сторону Запада, прежде всего Польши и Литвы.

Но в политике молчание – это тоже действие, из которого можно делать какие-то предположения и выводы. Видимо, унизительная поездка к Путину нелегко далась Александру Григорьевичу. Хоть и Сочи, но не курорт! И он теперь отходит от той встречи, по крайней мере психологически. А может, и другие проблемы со здоровьем обострились. Теперь очень любопытно, насколько долго затянется эта пауза…