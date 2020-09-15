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Угрозы функционированию безвизового режима Украины с Европейским Союзом нет. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, сообщает УНИАН.

«Я хочу очень четко заявить, что нет никаких угроз безвизу с Европейским Союзом», - подчеркнул Кулеба, отвечая на вопрос, что в Конституционном суде находится 5 заявлений, которые якобы ставят под угрозу независимость антикоррупционных органов.

Глава МИД сказал, что антикоррупционная инфраструктура в Украине, в том числе Национальное антикоррупционное бюро Украины, продолжают функционировать. «Всегда будет диалог, всегда кто-то будет чем-то недоволен, но каких-то макроугроз я не вижу», - сказал Кулеба.

Министр добавил, что интересы украинского государства заключаются в том, чтобы антикоррупционная инфраструктура работала. «Я в силу работы много общаюсь с нашими партнерами, и я не слышу каких-то предметных претензий к тому, что мы разрушили эту самую антикоррупционную инфраструктуру», - подчеркнул Кулеба.

Также он сказал, что нет оснований, чтобы говорить об изменении внешнеполитического курса Украины с Западного вектора на российский вектор. «Я не вижу никаких признаков того, что Украина может вернуться в триединое братство и сестерство (с Россией)...», - сказал Кулеба.

Он добавил, что надо говорить о совместных усилиях, которые должны прилагаться для продолжения движения в Европейский Союз и НАТО. «Всегда будет кто-то, кто будет ворчать и пытаться это разрушить, но мы всегда будем сильнее. Потому что за нами - за теми, кто двигает страну на Запад, украинский народ», - заявил Кулеба.
ForUm

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