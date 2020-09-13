В Николаеве в больнице после двух месяцев лечения умер председатель Николаевской облорганизации ВО Свобода Демид Губский, который в июле получил огнестрельное ранение головы.

«Сообщили из больницы, что Демид умер, к сожалению, организм не выдержал долгой борьбы. Спасибо всем, кто все это время помогал, молился, верил. Время и место прощания сообщу, когда будет известно», — написал в Facebook его брат Владимир Губский.

Напомним, травмированного Демида Губского доставили в больницу 11 июля. У него была прострелена голова. В полиции сообщили, что это произошло, скорее всего, из-за неосторожного обращения с оружием, когда он разбирал травматический пистолет.

«Во время осмотра места происшествия в квартире пострадавшего обнаружены помповое ружье, граната Ф-1 и патроны к пистолету травматического действия, кобуру к пистолету», — отметили в полиции.

Щойно повідомили з лікарні, що Демид помер, на жаль, організм не витримав довгої боротьби. Дякую всім, хто весь цей час... Опубликовано Володимиром Губським Суббота, 12 сентября 2020 г.

После ранения Демиду Губскому сделали несколько тяжелых операций, но спасти его жизнь не удалось. К своему 34-летию он не дожил три дня.