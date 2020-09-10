На КПВВ в Донецкой и Луганской областях начата подготовка к строительству сервисных центров, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что в ноябре планируется открыть сервисный центр на КПВВ «Счастье» Луганской области, а в декабре - на КПВВ «Новотроицкое» Донецкой области.

Сооружение сервисных центров происходит за средства инвесторов. Инвестиции в каждый сервисный центр составляют 9,1 млн грн. Инвестором строительства сервисного центра на КПВВ «Счастье» выступила компания «ОСТО-ГРУПП», на КПВВ «Новотроицкое» - компания «Новая почта».

В каждом сервисном центре будут действовать ЦНАП, будут оборудованы комната отдыха, кафетерий, туалет, комната матери и ребенка, медпункт, аптека, отделение банка, магазин, почтовое отделение. Также сервисные центры будут оборудованы Wi-Fi, системами кондиционирования, горячей водой и тому подобное.

Сервисные центры будут представлять собой временные сборно-разборные модульные конструкции. Всего в Донецкой и Луганской областях будет построено 7 таких центров - на шести существующих КПВВ и на новом - в Счастье. Кроме того, сервисные центры будут оборудованы и на КПВВ на админграницах из АР Крым. В Херсонской области на КПВВ «Чонгар» уже проводится реконструкция сервисной зоны, инвестором выступила компания SOCAR. Сумма инвестиций - около 20 млн грн.