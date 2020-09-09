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На продовольственные товары и питание вне дома украинцы тратят 48,1% своих доходов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Госслужбой статистики, сообщает Liga.net.

В ходе исследования были проанализированы расходы домохозяйств в первом квартале на основании выборочного анализа условий жизни украинцев.

Выяснилось, что на непродовольственные товары украинцы тратят 29,6% своих доходов, на оплату различных услуг – 14,1%, на личное подсобное хозяйство – 1,3%, на иные цели – 6,9%.

При этом расходы жителей городов и сел несколько различаются. Если городские жители тратят на продтовары и питание вне дома 48,5% своих доходов, то жители сел – 46,4%.

На непродовольственные товары жители городов тратят 28,7% своих доходов, жители сел – 32,1%, на оплату услуг в городах тратят 16,1% доходов, в селах – 9,3%.

На личное подсобное хозяйство жители городов тратят лишь 0,3% своих доходов, тогда как жители сел – 3,8%. Иные расходы в городах составляют 6,4%, а в селах – 8,4%.

Средние потребительские расходы одного домохозяйства в Украине составляют 8219 грн в месяц, непотребительские расходы – 732 грн в месяц (суммарно – 8951 грн). Из этой суммы на продтовары и питание вне дома тратится 4301 грн, на непродовольственные товары – 2641 грн, на услуги – около 1400 грн.

По данным Госстата, всего в Украине 14,784 млн домохозяйств.
ForUm

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