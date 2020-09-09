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В Свято-Успенской Святогорской лавре 8 сентября совершили благодарственный молебен по случаю 20-летия освящения главного храма монастыря Блаженнейшим Митрополитом Владимиром (Сабоданом).  

Фото: svlavra.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Святогорской лавры, основные торжества анонсируют на 24 сентября – день памяти Собора святогорских преподобных. 

Строительство Свято-Успенского собора началось еще в 1859 году и связано с именами святогорских подвижников преподобных Арсения и Германа. В советские времена великолепный храм был перестроен в кинотеатр. 

После распада СССР собор отдали Церкви и в 1995 году началась масштабная реставрация, закончившаяся в год 2000-летия Рождества Христова. 

8 сентября 2000 года освящение собора совершил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан).

Каждый год святыню посещают около миллиона паломников из Украины, а также ближнего и дальнего зарубежья.
ForUm

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