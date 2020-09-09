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Международная группа исследователей выразила беспокойство по поводу возможных неточностей в отчете об испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник-V», сообщает УНИАН со ссылкой на «Naked Science»,

Ученые взволнованы тем, что в некоторых графиках встречаются повторы, а данных для проверки результатов недостаточно. Открытое письмо по этому поводу подписали специалисты из Германии, Италии, США, Таиланда, Швейцарии и Японии. Документ адресовали российским ученым, а также редактору медицинского издания The Lancet Ричарду Хортону.

Статья россиян была опубликована в The Lancet в начале сентября. В ней представлены результаты первой и второй фаз испытаний вакцины «Спутник-V». Авторы отчета утверждают, что вакцина помогла выработать иммунитет к COVID-19 у всех здоровых участников исследования и не вызвала серьезных побочных реакций. Специалисты из разных стран проанализировали отчет о «Спутнике-V» и нашли в его графиках ряд идентичных фрагментов.

В некоторых местах данные сходятся в совершенно не связанных между собой экспериментах. «Нам кажется, что наблюдение такого количества совпадений в разных тестах маловероятно», — говорится в письме. Частые совпадения представляются ученым подозрительными, поэтому они начали сомневаться в надежности исследования. Специалистов также обеспокоило, что авторы отчета не предоставили исходные данные, с помощью которых можно было бы проверить точность графиков.

По мнению авторов письма, российские ученые опубликовали недостаточно информации о выздоровевших пациентах, которые выступали контрольной группой, и не сравнили ее с результатами, полученными от разных групп добровольцев. Эксперты также хотели бы видеть данные о каждом испытуемом и узнать, когда собирали плазму добровольцев, сколько дней прошло с появления первых симптомов и получения отрицательных результатов анализов на коронавирус.

Напомним, 8 сентября Минздрав России объявил о выпуске в гражданский оборот первой партии вакцины от новой коронавирусной инфекции Sputnik V производства Института Гамалеи.
ForUm

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