В Золочеве 7 сентября представители «Национального корпуса» провели перед городским советом «мирную акцию-пикет» с требованием выполнить данные ранее обещания снести ограждение вокруг дома священника Львовской епархии УПЦ иерея Максима Йоенко и прекратить «незаконное строительство церкви Московского Патриархата».

Фото: zolochiv.net

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал сайт zolochiv.net.

Участники митинга заявили, что, несмотря на решение местных властей от 13 июля снести «незаконное ограждение» на частной территории священнослужителя УПЦ, «ничего не произошло, и представители Московского Патриархата, пренебрегая решением городской власти, позицией горожан и украинским законодательством, продолжают незаконное строительство».

«Власть демонстрирует собственную беспомощность перед представителями Церкви оккупанта и, понятно, что мы – общественность – будем на это реагировать и принуждать власть к действиям», – пообещали представители Нацкорпуса.

По их мнению, «все понимают, что все начинается с маленькой часовни, а затем перерастает в огромный храмовый комплекс, где будут находиться боеприпасы».

«Если после сегодняшнего действа вопрос не будет урегулирован, придется действовать иначе», – заявили участники пикета и передали представителям Золочевского горсовета свои требования.

Как сообщалось, травля верующих и священника УПЦ иерея Максима Йоенко в Золочеве началась в июле 2020 года. Представители УГКЦ и местные власти обвинили отца Максима в незаконном строительстве храма на его частной территории. Ворота клирика Львовской епархии УПЦ расписали оскорблениями и нацистской символикой, рядом с его домом провели «вече» против УПЦ, самому иерею и его семье предложили покинуть город.