В Кремле заявили, что Россия не видит оснований вести переговоры с руководством Германии по будущему газопровода «Северный поток-2».

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления представителей немецких властей о том, что ситуация вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального может отразиться на реализации проекта «Северный поток-2», передает УНИАН.

«Это же все-таки в большей степени коммерческий международный проект - с какой стати им говорить о каких-то мерах «со знаком минус» в отношении международного проекта, где участвуют и германские компании, и так далее. Как-то это нерезонно, а главное - не имея никаких оснований для таких разговоров в настоящий момент. Здесь нет повода для рассмотрения вопроса на высшем уровне» - сказал Песков.



Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает увязывания позиции Берлина по проекту «Северный поток 2» с ответом на ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным.