Играющим против Церкви не стоит сжигать за собой мосты, по которым они могут вернуться домой.

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Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на ютуб-канале «Витражи».

Иерарх отметил, что все больше людей втягиваются в опасную игру под названием «ненависть к Церкви», но если человек сам себя спросит – за что ненавидит Церковь, то толком ничего не сможет против нее предъявить.

«Основ как таковых для ненависти нет, все протесты – это лишь повод выплеснуть негатив. Раскладывая все по полочкам, ища логичные доводы и аргументы, люди, бунтующие против Церкви, неминуемо приходят к бессмысленнсти и несостоятельности своих упреков в ее адрес. То, с чем они обычно сталкиваются в процессе раскопок своей души – так это с глубокими, давними обидами на мир и людей и желанием найти "козла отпущения" – тоесть виновного во всех своих проблемах и бедах. И Церковь – отличная мишень для этого: долготерпеливая и милосердная, Церковь, мол, навязывает свое видение, отношение к тем или иным явлениям, событиям, происходящим в мире. Она ведь несовременна, отстает от века», - пояснил управделами УПЦ.

Он напомнил, что в Церкви «никто никого не заставляет, и это основа христимнского вероучения».

«Господь настолько уважает свободу человека, что не желает ее ничем нарушить. Позволяет человеку богохульствовать, злословить Себя. Вдумайтесь: создание злословит Создателя. И, несмотря на это, Он распинается даже за самое неблагодарное дитя», – добавил митрополит Антоний.

По мнению иерарха, бросающие камни в Церковь в силу своих заблуждений видят ее в искаженном виде, но «голос Церкви звучит уже две тысячи лет и будет звучать до скончания века», и слушать его или нет – личный выбор каждого.

«Человек может отказаться от Церкви, но Церковь никогда от него не отказывается. Когда действительно посещают в жизни скорби, человек идет туда, куда мама водила его в глубоком детстве – в храм Божий. Когда весь мир отказывается от него, все близкие и родные отступаются, предают – одна Церковь принимает и утешает, не осуждая, не отвергая, как дитя», - отметил Управделами УПЦ.

По словам владыки, борьба против Церкви напоминает ситуацию с неразумным ребенком, который отбрасывает заботливую руку родителя и говорит «я сам", и падает при этом в лужу или яму».

«Так что всем играющим против Церкви советую не сжигать мосты за собой – возможно, именно по этим мостам придется возвращаться домой. "Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом" (1 Кор. 3.19), а Бог никогда поругаем не бывает, и Церковь Его пребудет вовеки», – подытожил митрополит Антоний.