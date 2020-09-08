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На Волыни в селе Несвич 6 сентября был освящен фундамент под строящийся храм Украинской Православной Церкви. 

Фото: Волынская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Волынской епархии, чин освящения совершил архиепископ Волынский и Луцкий Нафанаил (Крикота).

Как сообщалось, из-за рейдерских действий активистов ПЦУ местная Свято-Михайловская община УПЦ с 4 марта 2019 года утратила доступ к собственному храму. Позже община потеряла и статус юридического лица: 18 марта 2019 года, распоряжением главы Волынской ОГА, в пользу ПЦУ перерегистрировали саму общину, а потом еще одним распоряжением передали храм, который является памятником архитектуры, в пользование образованной общины ПЦУ.

Первые месяцы после захвата верующие УПЦ со своим настоятелем протоиереем Николаем Ковальчуком молились в церковном доме. Этот дом построили на участке, который выделили рядом с храмом непосредственно священнослужителю. Однако Городищенский сельсовет начал процесс оформления этого участка, на котором возведен церковный дом, на новую общину ПЦУ. Помещение опечатали.

Долгое время община УПЦ собиралась на молитву в палатке, установленной возле храма.
ForUm

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