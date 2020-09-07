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Участники заседания Совета глав казацких организаций Украины призвали мэра Запорожья отменить акцию ЛГБТ, запланированную на 20 сентября. 

Фото: Запорожская епархи УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в обращении пресс-службы Запорожской епархии.

«Грех, который пропагандируется этим маршем, порочит человеческое достоинство. Тот, кто позволяет проведение в Запорожье этого мероприятия, становится соучастником того, что убивает нравственность, личность и душу человека. Публичные мероприятия ЛГБТ-сообщества уничтожают нашу культуру и развращают наш народ», – отмечается в обращении.  

От имени руководителей казачества документ подписан главой Синодального отдела УПЦ по делам пастырской опеки казачества митрополитом Запорожским Лукой.

Авторы обращения уверены, что конечная цель движения ЛГБТ – борьба с личностью, а разрушение нравственных норм несет угрозу для существования общества и государства. 

Представители казачества призвали власть «принять мудрое решение и не допустить разложения нашего общества».
ForUm

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