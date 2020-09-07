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Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин благословил продолжать совершать в храмах и монастырях Белорусской Православной Церкви соборную молитву за Беларусь, начиная с 6 сентября 2020 года и во все последующие воскресные дни, пока в страну не возвратится мир и спокойствие. 

Фото: patriarchia.ru

Как сообщает сайт Белорусской Православной Церкви, об этом сказано в обращении Предстоятеля БПЦ к епархиальным архиереям.

Поблагодарив за усердную молитву, Экзарх отметил, что «это молитвенное дело привнесло вдохновение в наше общество, укрепило надежду, объединило нас и потому, верим, было угодно Богу».

«Осознавая значимость молитвы как нашего духовного подвига для стяжания душевного мира, который, в свою очередь, является залогом общенародного мира и дальнейшего благополучия жителей Беларуси, призываю всех продолжить наши общие молитвенные обращения ко Господу, Его Пречистой Матери и всем святым, в земле Белорусской в подвиге просиявшим», – говорится в обращении Экзарха Беларуси.

Так, Предстоятель БПЦ благословил в ближайшее воскресенье «вновь вознести в храмах и обителях соборную молитву об Отечестве нашем чрез совершение молебного пения с каноном молебным ко Пресвятой Богородице».

Кроме того, Патриарший Экзарх призвал священнослужителей и мирян усилить чтение Псалтири, «прибавляя ежедневно к своему обычному молитвенному правилу по силам от одной до трех кафизм, чтомых ради мира и согласия в стране и народе нашем, а также краткие молитвы, указанные выше».
ForUm

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