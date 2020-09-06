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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что будет на повестке дня саммита Украина-ЕС, который запланирован на 1 октября 2020 года.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

По его словам, саммит будет наполнен «мощным содержанием».

«Нас интересует и обновления Соглашения об ассоциации. Нас интересует интеграция в цифровой рынок. Нас интересует прогресс в сфере юстиции, углубление сотрудничества в сфере юстиции. Нас интересует дальнейшее сотрудничество с ЕС в сдерживании российской агрессии», — сообщил он.

Ранее в Офисе президента сообщили, что на саммите ожидается подписание соглашения об общем авиационном пространстве.

21-й саммит Украина-ЕС состоялся в июле 2019 года. Киев и Брюссель подписали пять документов о двустороннем сотрудничестве.
ForUm

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