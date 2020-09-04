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Православные общины сел Нуйно в Камень-Каширском районе Волынской области и Кордышев в Шумском районе Тернопольской области, изгнанные из своих храмов сторонниками ПЦУ, при поддержке неравнодушных людей заложили фундаменты новых церквей.

Фото: bf-favor.org

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Благотворительного фонда «Фавор», верующие Волынской и Тернопольской епархий начали строительство новых церквей, вопреки гонениям и давлению со стороны раскольников. 

«Общину села Нуйно лишили двух ее храмов, но не сломили дух. Господь дал сил смиренно принять такое испытание и преступить к строительству Свято-Покровского храма. Фундамент, слава Богу, уже есть. Впереди, конечно, еще очень много работы, но община делает все от нее возможное, чтобы в селе был воздвигнут новый храм», – сообщается на сайте фонда.

Верующих села Кордышев выгнали из храма и попытались перерегистрировать без их согласия в общину ПЦУ. Община своими силами уже залила фундамент под новый небольшой храм Покрова Пресвятой Богородицы, чтобы молиться в своей церкви, рассказали в благотворительной организации.
ForUm

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