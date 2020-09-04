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Совет Североатлантического альянса 4 сентября проведет специальное заседание, посвященное отравлению российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом «Новичок». Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу НАТО.

После обсуждений в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит с заявлением, говорится в сообщении.

Накануне Столтенберг решительно осудил использование боевого яда против Навального и заявил, что альянс проведет консультации с Германией и всеми союзниками последствий этого дела.

По словам Столтенберга, использование «Новичка» против Навального еще более остро требует полного и прозрачного расследования со стороны России.

2 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что в организме Навального нашли следы химического ядовитого вещества из группы «Новичок».
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