Главная наука, которую мы должны освоить на протяжении своего земного пути, — это способность быть человеком, способность любить Бога через любовь к своему ближнему.

Фото: «ФОМА в Украине»

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «ФОМА в Украине», об этом сказал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба) в видео, опубликованном на его Youtube-канале «Мысли вслух».

Он пояснил, что нужно для того, чтобы находить необходимое в информационном пространстве, не подвергая себя духовной опасности.

«Войны выигрывают не генералы, а школьные учителя и приходские священники, — привёл цитату Отто фон Бисмарка владыка Виктор и продолжил: — Такое сочетание совсем не случайно: выстоять в сложные обстоятельствах, не деградировать и не предать, но проявить героизм и жертвенность способна лишь духовно и интеллектуально развитая личность».

Однако необходимую для воспитания таких детей дисциплину — её можно назвать «распознавание добра и зла» — к сожалению, не преподают в школах, отметил он.

«Преподобный Антоний Великий указывает, что за распознавание добра и зла в человеке отвечает бесценный Божий дар — ум. То есть вера не противостоит интеллекту и способность мыслить. Наоборот: вера в Бога и способность анализировать должны быть соединены. Не зря в народе говорят: "Если Господь хочет наказать человека, то лишает его разума"», — сказал архиерей.

По его словам, для того чтобы научиться отличать доброе от плохого, необходимо одно важное умение — свободная от эгоизма любовь.

В пример владыка Виктор привёл врача Фёдора Гааза, который будучи одним из самых лучших медиков начала ХІХ века, вошёл в историю не как интеллектуал, а, прежде всего, уникальный образец воплощённой любви к ближнему.

Доктор посвятил себя жертвенному служению простым людям, в частности — попечению о каторжниках.

«Однажды Гааз убеждал святителя Филарета (Дроздова) в том, что среди каторжников встречаются невинно осуждённые. Владыка не соглашался, отмечая, что дыма без огня не бывает, и если есть наказание, то, значит, была и вина. На это он услышал от Гааза: "Владыка, да Вы же о Христе забыли!". Растроганный до слёз митрополит ответил: "Нет, когда я произнёс эти поспешные слова, не я о Христе забыл — Господь забыл обо мне!" Этот важный урок важно запомнить всем нам», — сказал владыка Виктор.

«Хотя и не все мы школьники, но будем каждый день продолжать обучение в великой школе под названием жизнь. И главная наука, которую мы должны освоить на протяжении своего земного пути и экзамен по которой сдаём ежедневно, — это способность быть человеком, способность любить Бога через любовь к своему ближнему. Для этого существует главное условие: всегда, во всех мыслях и поступках нужно помнить о Христе, имея в себе Его Живой Образ как совершенную меру настоящего Добра и Любви», — призвал архиерей.

«Итак, будем идти дальше по земному пути, ни на мгновение не выпуская из ладоней руку Воскресшего Спасителя. И будем помнить: именно Христос — наш главный Учитель, учась у Которого мы ещё тут, на земле, получаем аттестат для поступления в Небесную академию», — заключил епископ Виктор.