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В новом рейтинге «Глобальный инновационный индекс 2020» Украина поднялась на 2 позиции, и заняла 45-е место, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

«Украина демонстрирует общий рост в рейтинге инновационного индекса и в субиндексах. Мы добились + 20 позиций в образовании и + 10 в R&D. Украина также сохранила 2-е место среди стран с доходом ниже среднего», - отметил министр развития экономики Игоря Петрашко.

В глобальном рейтинге рядом с Украиной такие страны: Вьетнам, Греция, Таиланд, Румыния, Российская Федерация и Индия. Возглавила рейтинг Швейцария, за ней следуют Швеция, США, Соединенное Королевство и Нидерланды.

 
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