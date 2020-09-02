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Ученые из Лидского университета и Датского метеорологического института пришли к выводу, что климат на Земле меняется по самому худшему сценарию.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на EurekAlert!.

Согласно данным ученых, ледовые щиты в Гренландии и на Антарктике, таяние которых стремительно ускоряется, уже привели к повышению уровня моря на 1,8 сантиметра с 1990-х годов. В частности, таяние Антарктического ледового щита привело к повышению уровня моря на 7,2 миллиметра, а Гренландского - на 10,6 миллиметра.

Исследователи убеждены, что в случае сохранения темпов таяния ледовых щитов уровень моря поднимется еще на 17 сантиметров. Это, в свою очередь, может привести к тому, что к концу столетия 16 миллионов людей будут страдать от ежегодных паводков.

По последним данным, глобальный уровень океана поднимается на четыре миллиметра каждый год.

 
ForUm

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