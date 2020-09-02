2 сентября в 9:11 в оперативно-координационный центр Управления ГосЧС Украины в области поступило сообщение о пожаре здания свинокомплекса в селе Тустань Галицкого района.

Как сообщает ГосЧС, возник пожар здания из 4-х секций свинокомплекса размером 20х200м, в которых находится около 28-30 тысяч свиней разного возраста. Площадь пожара составляла около 2500 м.кв.

Поскольку сообщение о пожаре не было своевременным, к моменту прибытия первых подразделений уже наблюдался открытый огонь на большой площади.

В кратчайшие сроки было привлечено большое количество сил и средств для тушения пожара. Всего привлечено 66 человек личного состава и 20 единиц техники, в том числе 12 автоцистерн.

В 11:20 пожар был локализован, а в 11:44 - ликвидирован.