Отличием истинного юродивого ради Христа от душевнобольного человека является то, что юродивый вовсе не безумный.

Фото: портал «Православная жизнь»

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.

«Преподобный Серафим Саровский говорит: юродивых ради себя – тысячи, а юродивых ради Господа – единицы. Что этими словами хотел сказать преподобный? Прежде всего то, что юродство юродству рознь. В нашем представлении юродивый – это некий глупец, душевнобольной человек. Но, по сути, юродство (имеется в виду подлинное юродство – ради Христа) и сумасшествие противоположны. Настоящее юродство – это исполнение заповеди Христа: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5:3). А что такое нищета духовная? По словам святых отцов, это смирение. Следовательно, главный отличительный признак, который противопоставляет юродивого ради Христа душевнобольному, – наличие смирения», - объяснил Андрей Музольф.

По его словам, в конце XIX века юродство стало, так сказать, весьма «популярным» подвигом, в связи с чем появились мнимые юродивые.

«Так, многие маргиналы стали подражать юродивым во внешнем образе жизни, но при этом они не были похожи на подвижников в главном – у них не было смирения и терпения. «Мнимые юродивые» в итоге стали гоняться за славой и почитанием, желая получить от своих «поклонников» щедрые подаяния.

Еще одним отличием истинного юродивого ради Христа от душевнобольного человека является то, что юродивый вовсе не безумный. По замечанию священников, которые исповедовали юродивых, последние наедине выражали весьма четкие и здравые мысли и только перед социумом выступали как люди с психическими отклонениями», - рассказывает преподаватель Киевских духовных школ.

«Таким образом, юродивый – это не простой глупец или душевнобольной человек. Юродивый – особого рода подвижник, вся жизнь которого посвящена служению Богу и ближним. И ради помощи своим ближним, ради обличения и исправления их грехов и пороков, юродивый совершает не совсем заурядные действия, обрекая себя на высмеивание и оскорбления», - заключил Андрей Музольф.