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Главное знание умение различить добро и зло.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в своём Telegram-канале.

«Современные дети нехотя учатся, отказываются делать домашнее задание. Чем же родители мотивируют их учёбу? Как правило, разговорами о том, что без образования они будут неконкурентоспособными, у них не получится купить себе автомобиль или поехать на отдых за границу. Именно в этом видят смысл образования учителя, родители и их дети. Но они при этом забывают, что среди преступников немало высокообразованных людей», - отметил митрополит УПЦ.

«Богу в Его Царстве нужны не образованные, а хорошие люди, «качество души зависит не от объёма знаний, а от количества любви в сердце», - считает архиерей. 

По его словам, единственным местом, которое может оградить детей от окончательной нравственной деградации, является живущая по Евангелию семья и Церковь.

«Когда отец и мать, священник, являются авторитетом для своих чад, а те с любовью и уважением относятся к родителям, то их легко будет научить главному знанию — умению различать добро и зло. Тогда, даже если весь мир будет пропагандировать зло, ... дети с живыми душами никогда не пойдут по пути беззакония. Потому что у них будет иная, своя точка зрения на всё, что происходит в мире. Если мы научим детей всё оценивать с позиции Евангельской нравственности, то никакие силы ада не смогут погубить их души. В чём да поможет всем нам Господь Бог!» — заключил митрополит Лука.
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