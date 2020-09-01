Приоритетным требованием к гаджетам большинство украинских пользователей считает возможность работы на ходу. Владельцы смартфонов Huawei с поддержкой NFC и других моделей стремятся решать срочные задачи даже пребывая за пределами офиса или вдали от привычного рабочего места. Именно поэтому они предпочитают громоздким устройствам миниатюрные, а имиджевым – функциональные.

Поскольку в бизнесе именно смартфон является одним из важнейших рабочих инструментов, его выбору целесообразно уделять достаточно много внимания. Устройствам от каких брендов лучше отдать предпочтение и наличие каких функций стоит проверять в первую очередь?

Топ-4 разработчика смартфонов: лучшие бренды «рабочих лошадок»

По официальным данным независимой аналитической компании Omdia, лучшие телефоны, снабженные всеми необходимыми для комфортной работы функциями, производят бренды из Америки и Азии. В топе производителей гаджетов для бизнеса (и не только) фигурируют такие производители флагманов.

Apple

Корпорация Apple первой начала производить смартфоны, которые сочетают в себе имиджевость и функциональность. Благодаря эстетичному внешнему виду, Айфоны позволяют подчеркнуть статус, а их аппаратное обеспечение отвечает за оперативное решение даже самых ресурсоемких задач.

Смартфоны Apple подходят:

для работы в профильных приложениях (например, создания текстовых документов и мультимедийного контента, формирования планов и списков, сортировки почты);

для дистанционной коммуникации с сотрудниками, партнерами и другими представителями бизнес-сферы посредством голосовых и видеозвонков;

для ведения электронной переписки или же рассылки рекламных уведомлений потенциальным клиентам.

Huawei

В модельном ряде Хуавэй есть достаточное количество устройств, которые здорово облегчают жизнь активных и деловых личностей, готовых заниматься решением рабочих вопросов в любом месте и в любое время.

Смартфон Huawei с поддержкой NFC, а также встроенным Wi-Fi модулем, большим объемом памяти и слотами для двух сим-карт, – это отличное решение:

для руководителей организаций,

офис-менеджеров,

риэлторов,

фотографов,

бухгалтеров, а также представителей многих других профессий.

Использовать такой гаджет можно для обмена информацией с подчиненными и клиентами, бесконтактной оплаты покупок, хранения больших массивов данных, создания заметок и ведения подсчетов.

Samsung

Южнокорейская корпорация Самсунг также делает большое количество устройств, которые позиционируются как идеальные смартфоны для работы и учебы. Брендовые смартфоны соответствуют всем актуальным требованиям среднестатистического пользователя. Они корректно функционируют в многозадачном режиме, удобно ложатся в руку, гарантируют безупречное качество связи и поддерживают возможность установки большого количества аппликаций.

Xiaomi

Китайская компания Сяоми производит смартфоны, которые отлично подходят для работы. Брендовые модели продаются по невысокой цене, поэтому приходятся по нраву прагматичным и экономным пользователям.

При этом даже бюджетные устройства демонстрируют высокие показатели производительности. Благодаря лаконичному дизайну, здорово подчеркивают деловой стиль пользователя.

Функции смартфонов для работы

Телефоны для работы должны быть функциональными. Важно, чтобы их эксплуатационные характеристики и возможности соответствовали актуальным требованиям времени.

«Программа-минимум» для рабочего смартфона:

NFC, Bluetooth и Wi-Fi – интерфейсы для передачи данных, беспроводного подключения и бесконтактной оплаты;

наличие достаточного объема постоянной памяти для хранения данных и оперативной – для работы в многозадачном режиме;

большой экран для комфортного чтения документов, набора текстовых сообщений и выполнения других задач;

емкая батарея и, соответственно, продолжительная работа без дополнительной подзарядки;

защищенность (при необходимости использования в экстремальных условиях).