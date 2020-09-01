Правоохранители задержали шесть человек, которые обоснованно подозреваются в похищении столичного предпринимателя и его незаконном удержании в течение недели с целью получения денежных средств в сумме более 2 млн долларов США.

Об этом сообщил прокурор Киева Олег Кипер во время совместного брифинга с начальником столичной полиции Андреем Крищенко.

Установлено, 21 августа 2020 под предлогом просмотра объекта недвижимости за пределами Киева злоумышленники встретились с 48-летним предпринимателем в центре столицы, заманили его в машину и похитили.

В дальнейшем, применив к потерпевшему медицинские препараты, похитители переместили его в микроавтобус и вывезли в недостроенный дом в Киевской области, где начали незаконно удерживать, требуя за освобождение денежные средства.

По словам начальника столичной полиции, пострадавший предпринял попытку побега, выпрыгнув со второго этажа дома. При падении предприниматель сломал обе конечности и был схвачен похитителями. После этого пострадавшего перевезли в другой дом в Киевской области, где продолжили незаконно удерживать в течение недели.

В ходе спецоперации 29 августа 2020 участников преступной группы задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Пострадавшего освободили и с травмами различной степени тяжести доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Как отметил прокурор Киева Олег Кипер, задержанные – жители столицы в возрасте от 35 до 52 лет, ранее не судимые. По адресам их проживания проведено 13 неотложных обысков, в ходе которых изъяты черновые записи, долговые расписки, флэш-накопители, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Организаторами преступления оказались бывшие партнеры потерпевшего, а мотивом его похищения – финансовые обязательства. Злоумышленники требовали за освобождение предпринимателя денежные средства в сумме более 2 млн долларов США.

Присутствующий на брифинге начальник отдела управления уголовного розыска столичной полиции Дмитрий Сиченко сообщил, что во время обысков у фигурантов также изъяли большое количество оружия, а именно 12 ручных гранатометов, 28 гранат различных систем, более 5000 патронов, автоматическое оружие, пистолеты, а также запалы и 400 гр. тротила. Сейчас устанавливается происхождение оружия и боеприпасов. Все изъятое направлено на экспертизу.

Сейчас задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 189 УК Украины. Организаторам преступления избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, еще двум – в виде домашнего ареста, в отношении других подозреваемых судебные заседания по избранию меры пресечения продолжаются.