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Президент Украины Владимир Зеленский наградил медалью «За спасенную жизнь» трех жителей села Станиславчик Жмеринского района Винницкой области, которые спасли женщину, которая тонула.

Соответствующий указ №368/2020 глава государства подписал 1 сентября 2020.

Согласно документу, за мужество и самоотверженные действия, проявленные при спасении жизни человека, награжден ученик общеобразовательной школы I-III ступеней №3 коммунальной собственности территориальной громады г. Жмеринки Богдана Войтовича, ученика Станиславчицкой общеобразовательной школы III-III ступеней Жмеринского района Винницкой области Дмитрия Дячука и студента Хмельницкого национального университета Александра Кириченко.

Третьего июля в селе Станиславчик подростки смело и самоотверженно спасли тонувшую в местном пруду женщину.
ForUm

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