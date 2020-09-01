Президент Украины Владимир Зеленский наградил медалью «За спасенную жизнь» трех жителей села Станиславчик Жмеринского района Винницкой области, которые спасли женщину, которая тонула.
Соответствующий указ №368/2020 глава государства подписал 1 сентября 2020.
Согласно документу, за мужество и самоотверженные действия, проявленные при спасении жизни человека, награжден ученик общеобразовательной школы I-III ступеней №3 коммунальной собственности территориальной громады г. Жмеринки Богдана Войтовича, ученика Станиславчицкой общеобразовательной школы III-III ступеней Жмеринского района Винницкой области Дмитрия Дячука и студента Хмельницкого национального университета Александра Кириченко.
Третьего июля в селе Станиславчик подростки смело и самоотверженно спасли тонувшую в местном пруду женщину.
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