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На Буковине в селе Михайловка освятили новый храм Украинской Православной Церкви, построенный вместо захваченного год назад представителями ПЦУ.

Фото: скриншот видео Черновицко-Буковинской єпархии УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Черновицко-Буковинскую епархию УПЦ, чин освящения храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» совершил митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий

 «Вам в Михайловке не просто, вы пережили времена испытаний – когда разделились семьи, были кумовья, а сегодня даже не хотят говорить друг другу "добрый день!". Мы – христиане и должны руководствоваться нашей верой. А наша вера учит нас терпению, смирению и любви. А кого мы должны любить? – нашего ближнего. А в Евангелии как написано, кто наш ближний? – тот, кто рядом», - сказал митрополит Мелетий.

Архиерей  отметил, что «те люди, которые сделали такую неприятность, огорчение для вашего села – тоже христиане. Заблудшие, бедные, совершившие глупость, о которой уже жалеют и еще много-много раз пожалеют».

«Что им нужно? Наше доброе слово, наша любовь – только так мы можем привести их сердца к покаянию, только таким путем мы сможем им подсказать и помочь стать на правильный путь», – подчеркнул владыка Мелетий.

Как сообщалось, 3 февраля 2019 года активисты ПЦУ выгнали общину УПЦ села Михайловка из местного храма, основываясь на результатах голосования, проведенного накануне. Голосование о переходе общины канонической Церкви в ПЦУ провели на собрании территориальной общины, в котором принимали участие как местные жители (большинство из которых в храм не ходили), так и привезенные люди из соседних сел. Взамен отобранного сторонниками ПЦУ храма община приступила к строительству нового.
ForUm

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