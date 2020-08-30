также в разделеМир
Японский стартап впервые запустил автомобиль в воздух с человеком на борту 10
МВД Беларуси: На акции протеста в Минске уже задержали 125 человек 12
ООН: После взрыва в Бейруте половине ливанцев грозит голод 12
В мире уже подтвердили почти 25 миллионов случаев COVID-19 10
В Минске начали задерживать участников мирного марша 55
Россия просит Германию результаты анализов Навального 42
Военного из Франции обвинили в госизмене в пользу РФ 35
Лукашенко и Путин проведут встречу в Кремле 11
Выборы в США: Трамп сократил отставание от Байдена 24
В Китае произошло обрушение в ресторане: десятки погибших 36
В США отреагировали на слова Путина об спецоперации в Беларуси 36
Пелоси: Только Россия активно вмешивается в выборы в США 14
Оппозиция Беларуси отказалась от финансовой помощи от ЕС 36
В России ухудшается ситуация с коронавирусом 55
МВД Беларуси задержало еще 32 протестующих 36
Путин: Россия признала выборы в Беларуси легитимными 39
В Швеции вспыхнули беспорядки после сожжения Корана 46
Власти Беларуси заблокировали еще два оппозиционных издания 33

В Индии за минувшие сутки зарегистрировали наибольшее в мире количество случаев заражения коронавирусом — почти 78 тысяч.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что за сутки в стране подтвердили 78 761 случаев заболевания COVID-19. Это самый большой показатель с начала пандемии не только в Индии, но и в мире.

Ранее рекордное количество заражения коронавирусом зафиксировали в США 16 июля. Там за день COVID-19 диагностировали у 77 299 человек.

Всего по состоянию на 30 августа в Индии обнаружили 3 539 712 случаев коронавируса, из них 63 690 - летальные. Страна сейчас занимает третье место по количеству заражений в мире - после США и Бразилии.

Напомним, в мире уже подтвердили почти 25 миллионов случаев COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги