В Индии за минувшие сутки зарегистрировали наибольшее в мире количество случаев заражения коронавирусом — почти 78 тысяч.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что за сутки в стране подтвердили 78 761 случаев заболевания COVID-19. Это самый большой показатель с начала пандемии не только в Индии, но и в мире.

Ранее рекордное количество заражения коронавирусом зафиксировали в США 16 июля. Там за день COVID-19 диагностировали у 77 299 человек.

Всего по состоянию на 30 августа в Индии обнаружили 3 539 712 случаев коронавируса, из них 63 690 - летальные. Страна сейчас занимает третье место по количеству заражений в мире - после США и Бразилии.

Напомним, в мире уже подтвердили почти 25 миллионов случаев COVID-19.