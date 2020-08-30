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Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Степан Чернявский заболел коронавирусом. Он находится в больнице.

Об этом парламентарий сообщил в своем видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook.

У нардепа правосторонняя пневмония.

«Друзья, COVID-19 никуда не исчез и заболеваемость, к сожалению, пока только растет... Я нахожусь в больнице Водников в Одессе. Мне диагностировали коронавирус. В больнице я уже 11 дней», - отметил нардеп.

Он сообщил и о своих симптомах. Чернявский чувствовал себя как при обычном ОРВИ: у него была слабость, ломота, температура 37.

Парламентарий также призвал при первых симптомах болезни обращаться к врачам и делать тесты.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2096 человек, зафиксировано 35 летальных случаев, 596 пациентов выздоровели.
ForUm

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