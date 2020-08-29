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Синоптики предупредили, что в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности 29 и 30 августа. Высокий риск возникновения пожаров на открытых территориях ожидается в большинстве регионов.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По информации Укргидрометцентра, 29-30 августа в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности», - говорится в сообщении.
ForUm

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