Утром 27 августа неизвестные пытались взять штурмом здание посольства Ливии в Беларуси, которое расположено на улице Белорусской в Минске, сообщает TUT.BY.

В шесть утра около 30 человек с болгарками перепрыгнули через забор и пытались проникнуть в здание. Сотрудники расположенного по соседству посольства Молдовы вызвали милицию.

К зданию прибыл ОМОН, пресек попытку штурма, проверил документы у тех, кто находился в здании. Получив распоряжение от руководства не вмешиваться в происходящее, бойцы ОМОНа покинули территорию посольства.

Как передает наш корреспондент, в здании разбили стекло, выломали дверь. Самого временного поверенного в делах Ливии — его зовут Астейта Мухаммед Марий — пытались вытянуть из здания, но охранникам удалось его отбить. На теле дипломата синяки.

Люди, пытавшиеся штурмовать здание, некоторое время находились на территории посольства. Они потребовали от сотрудников диппредставительства покинуть здание посольства, иначе они начнут штурм первого этажа. Среди нападавших несколько арабов, остальные — люди славянской внешности, они говорят на чистом русском языке.

Около полудня они вышли за территорию посольства и постепенно разошлись. У входа в посольство собрались представители СМИ.

Месяц назад уже предпринималась попытка штурма посольства. Тогда же избили и временного поверенного. Он обращался за помощью в милицию, но там ему ответили, что это происходило на территории дипмиссии, а значит — на территории иностранного государства, а значит ничем помочь не могут.

Как передает корреспондент TUT.BY со ссылкой на временного поверенного, за той попыткой штурма стоял бывший военный атташе посольства. После этого МИД Ливии обратился за помощью в российские охранные структуры. Был заключен договор с РСБ-групп, которая прислала в Минск своих сотрудников.

Советником по безопасности посольства является гражданин России — Станислав Кудряшов, советником по торгово-экономическому сотрудничеству — также россиянин Евгений Шмыков.

По словам дипломатов, МИД Беларуси в происходящее не вмешивается: это территория суверенного государства. Однако в ближайшее время МИД обещает предоставить комментарий.

По имеющимся источникам, Ливию в Беларуси представляют сторонники Ливийской национальной армии (войск парламента страны) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Соответственно, штурмовавшие могут быть их оппонентами, сторонниками Правительства национального согласия, контролирующего ливийскую столицу Триполи.

Гражданская война и двоевластие в Ливии длятся с 2014 года, а прошлой весной Хафтар развернул наступление с целью захвата столицы, однако по состоянию на сегодняшний день ЛНА скорее терпит поражение, чем побеждает. ЛНА поддерживает Турция, а ПНЕ — Россия.