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Прокуроры управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины, который планировал совершить диверсию на территории частного акционерного общества «Северодонецкое объединение Азот». Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

Обвиняемому инкриминируется подготовка к совершению диверсии; незаконченное покушение на государственную измену, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования, приобретения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 14 ст. 113, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По данным следствия, гражданин Украины проходил военную службу в рядах так называемой «народной милиции ЛНР» и с 2018 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ.

Выполняя поставленную спецслужбой задачу совершения диверсии на территории Луганской области, он пересек линию разграничения и прибыл в Северодонецк, где в условленном схроне взял заранее приготовленные средства поражения - две единицы РПГ-22. Диверсант планировал осуществить подрыв двух резервуаров с аммиаком на территории ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», которое отнесено к объектам 1 степени химической опасности.

елью диверсии было причинение экологической катастрофы и массовое уничтожение жителей Луганской области. На момент покушения на совершение диверсии в емкостях хранилось 3500 т аммиака.

В ходе спецоперации 7 июля 2020 правоохранители предупредили совершение преступления, диверсант задержан.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями 3 управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.
ForUm

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