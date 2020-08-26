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В современном мире «кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и опаснее даже за ядерное оружие», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время встречи с чрезвычайном  и полномочном  послом Королевства Швеция в Украине Тобиасом Тибергом и чрезвычайному и полномочному посли Финляндии в Украине Пяйви Лайне.

«Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир», - отметил он, подчеркнув важность объединения усилий государств-партнеров в противодействии этим угрозам.

Стороны также обсудили текущую ситуацию безопасности в регионе, в частности в контексте урегулирования ситуации на востоке Украины, а также событий, происходящих в соседней Беларуси.

Тиберг и Лайне заверили в неизменности поддержки их странами Украины на пути к восстановлению территориальной целостности и суверенитета над временно оккупированными территориями. Послы также выразили готовность расширять сотрудничество с нашим государством в сфере кибербезопасности.
ForUm

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