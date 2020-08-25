также в разделеРелигия
Запорожский митрополит УПЦ рассказал о трех основных критериях канонизации святых 9
Верующие УПЦ поздравляют Митрополита Антония с 53-летием – соцсети 10
В УПЦ объяснили, чем опасны поиски чудес 41
В Киево-Печерской лавре открыта выставка святынь XVII–XVIII вв. из Успенского собора 11
На Волыни активист ПЦУ наехал автомобилем на верующих УПЦ 13
На Закарпатье и Волыни активисты ПЦУ заблокировали храмы УПЦ 23
На Винничине активисты ПЦУ попытались захватить здание воскресной школы храма УПЦ 24
Митрополит Онуфрий объяснил, как верующим правильно относиться к богатству 12
Предстоятель возглавил епископскую хиротонию и чин наречения новых епископов УПЦ 16
В Херсоне похищены все украшения из киота чудотворного образа «Благодатное Небо» 16
Предстоятель УПЦ объяснил, почему нужно заставлять себя прощать 13
Управделами УПЦ объяснил, в каких случаях Церковь может противоречить власти 30
Епископ УПЦ объяснил, в чем состоит главный дар независимости 13
Митрополит Антоний объяснил, как Церковь относится к революциям 12
В УПЦ в День Независимости призвали к молитве за Украину 17
Предстоятель УПЦ принял участие в государственных торжествах в День Независимости Украины 11
В Киево-Печерской лавре приглашают в воскресную школу и группы по творчеству 9
В УПЦ запустили онлайн-чат для духовной и психологической помощи подросткам и молодежи 16

В Святогорской лавре сотни верующих приняли участие в праздновании дня памяти и 25-летия канонизации самого известного преподобного Святых Гор— святого Иоанна Затворника.

Фото: Святогорская лавра

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Святогорской лавры, в этот день в монастыре было совершено две Литургии — в Покровской церкви и в Успенском соборе.

На площади между Успенским собором и пещерником в 7.00 был совершен водосвятный молебен преподобному Иоанну Затворнику.

 Литургию в главном храме Лавры возглавил митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион.

После Литургии раку с мощами святого Иоанна пронесли крестным ходом из Успенского собора на Лаврскую площадь, где перед ними был совершён молебен.

По возвращении крестного хода в Успенский собор состоялся чин о Панагии.

По святогорской традиции все присутствующие были приглашены на трапезу праздничного дня.

*** Преподобный Иоанн родился в многодетной мещанской семье в Курске в 1795 году.

По смерти отца Иоанн получил от своей матери благословение на монашество и начал подвизаться в Глинской Богородицкой пустыни (Сумщина). Там он жил 11 лет, после чего перешел в Святогорский монастырь.

 Там святой Иоанн усердно нёс послушание эконома, и за свои труды и благочестие был посвящён в иеромонаха и назначен духовником для приходящих богомольцев.

Затем 17 лет он провёл в затворе.

 При жизни сподобился дара прозорливости и силы молитвы.

 Дав обещание выйти из затвора по первому требованию настоятеля, святой Иоанн исполнил его, согласившись перебраться на больничный хутор прежде самой своей кончины, которую и предсказал.

 Почил подвижник 24 августа 1867 года. Преподобный Иоанн был канонизирован 24 августа 1995 году как местночтимый святой. В ноябре 2017-го его имя внесли в общецерковный месяцеслов, то есть с этого времени поминается всей Церковью.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги