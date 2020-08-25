В Святогорской лавре сотни верующих приняли участие в праздновании дня памяти и 25-летия канонизации самого известного преподобного Святых Гор— святого Иоанна Затворника.

Фото: Святогорская лавра

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Святогорской лавры, в этот день в монастыре было совершено две Литургии — в Покровской церкви и в Успенском соборе.

На площади между Успенским собором и пещерником в 7.00 был совершен водосвятный молебен преподобному Иоанну Затворнику.

Литургию в главном храме Лавры возглавил митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион.

После Литургии раку с мощами святого Иоанна пронесли крестным ходом из Успенского собора на Лаврскую площадь, где перед ними был совершён молебен.

По возвращении крестного хода в Успенский собор состоялся чин о Панагии.

По святогорской традиции все присутствующие были приглашены на трапезу праздничного дня.

*** Преподобный Иоанн родился в многодетной мещанской семье в Курске в 1795 году.

По смерти отца Иоанн получил от своей матери благословение на монашество и начал подвизаться в Глинской Богородицкой пустыни (Сумщина). Там он жил 11 лет, после чего перешел в Святогорский монастырь.

Там святой Иоанн усердно нёс послушание эконома, и за свои труды и благочестие был посвящён в иеромонаха и назначен духовником для приходящих богомольцев.

Затем 17 лет он провёл в затворе.

При жизни сподобился дара прозорливости и силы молитвы.

Дав обещание выйти из затвора по первому требованию настоятеля, святой Иоанн исполнил его, согласившись перебраться на больничный хутор прежде самой своей кончины, которую и предсказал.

Почил подвижник 24 августа 1867 года. Преподобный Иоанн был канонизирован 24 августа 1995 году как местночтимый святой. В ноябре 2017-го его имя внесли в общецерковный месяцеслов, то есть с этого времени поминается всей Церковью.