также в разделеРелигия
На Винничине активисты ПЦУ попытались захватить здание воскресной школы храма УПЦ 20
Митрополит Онуфрий объяснил, как верующим правильно относиться к богатству 10
Предстоятель возглавил епископскую хиротонию и чин наречения новых епископов УПЦ 11
В Херсоне похищены все украшения из киота чудотворного образа «Благодатное Небо» 12
Предстоятель УПЦ объяснил, почему нужно заставлять себя прощать 10
Управделами УПЦ объяснил, в каких случаях Церковь может противоречить власти 16
Епископ УПЦ объяснил, в чем состоит главный дар независимости 11
Митрополит Антоний объяснил, как Церковь относится к революциям 10
В УПЦ в День Независимости призвали к молитве за Украину 11
Предстоятель УПЦ принял участие в государственных торжествах в День Независимости Украины 10
В Киево-Печерской лавре приглашают в воскресную школу и группы по творчеству 9
В УПЦ запустили онлайн-чат для духовной и психологической помощи подросткам и молодежи 16
Открыта продажа на показ фильма о жизни афонского монастыря «Где ты, Адам?» 11
В РПЦ переживают, что Турция закроет монастырь Хора от свободного посещения верующими 11
В Мукачево священники УПЦ стали донорами крови 23
В Запорожье УПЦ в День независимости совершит литургию на 12 языках 15
Преступники, похищавшие иконы по всей Украине, предстанут перед судом 7
Власти Турции хотят превратить в мечеть православный монастырь в Стамбуле 23

Активисты Православной Церкви Украины устроили ряд провокаций в храмах Украинской Православной Церкви в регионах Украины.

Фото: news.church.ua

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

На Волыни в селе Хмельницкое Гороховского района 23 августа активисты ПЦУ не пустили общину УПЦ в Свято-Покровский храм.

 Храм остается закрытым, а верующие ищут помещение для совершения богослужений.

В Закарпатской области 19 августа сторонники ПЦУ устроили провокацию и сломали замки на дверях Свято-Вознесенского храма УПЦ в селе Прислип Межгорского района.

По словам настоятеля Свято-Покровского храма в селе Хмельницкое Волынской области священника Николая Сливы, утром, придя на службу, люди обнаружили замену замков.

По его словам, начиная с весны 2019 сельский храм использовали обе религиозные общины, однако верующим УПЦ постоянно давали знать, что они в храме «лишние».

«9 марта 2019 люди с обеих сторон подписали «мировую» о поочередном пользовании храмом, это документ с подписями прихожан от УПЦ и ПЦУ. Его собственноручно написали представители сельсовета. Сегодня эта договоренность была нарушена», - рассказал отец Николай Слива.

Сейчас храм остается закрытым, священник убеждает людей не идти на конфликт. Антиминс, с которым молилась община УПЦ, также остался в церковном помещении - в шкафу под замком. Его пообещали отдать.

Община УПЦ села Хмельницкое уже ищет помещение для совершения богослужений.

Община УПЦ села Хмельницкое была перерегистрировано в пользу ПЦУ распоряжением Волынской ОГА 11 июля 2019 года.

Однако в селе далеко не все жители согласились с изменением юрисдикции - верными УПЦ остались большинство людей села.

В епархии обращают внимание на тот факт, что сторонники ПЦУ решили захватить храм, нарушая все договоренности с односельчанами, забывая о порядочности, честности и уважении, как раз накануне Дня Независимости Украины.

В селе Прислип Закарпатской области активисты ПЦУ устроили провокацию, сломав замки в местном Свято-Вознесенском храме УПЦ именно в день Преображения Господня.

В Хустской епархии УПЦ сообщили, что жители села, обнаружив проникновение в храм, оттеснили актив ПЦУ вместе со священником, а храм закрыли, оставив несколько человек охранять вход. Прибывшая на место происшествия полиция помогла священнику ПЦУ оставить храм.

В Хустской епархии УПЦ отметили, что, дело о незаконной регистрации общины ПЦУ в Прислипе, которая была совершена 29 августа 2019 года, до сих пор рассматривает суд. Чтобы не обострять конфликт, верующие УПЦ согласились до конца судебного разбирательства закрыть храм и собираются на молитву во дворе церкви.

Кроме того, списки жителей, которые якобы подписались за переход в ПЦУ, до сих пор не обнародовали. Однако, это не первая провокация в селе Прислип. Сразу после незаконных сборов немногочисленные сторонники ПЦУ пробовали завладеть храмом. Они даже успели сломать замки, но верующие с молитвой отстояли святыню.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги