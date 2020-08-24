В Винницкой области представители ПЦУ попытались захватить здание воскресной школы храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви.

Фото: Винницкая епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, во время совершения Божественной литургии в храме УПЦ села Малые Крушлинцы, представители общины ПЦУ вместе группой активистов, около 8 часов утра пришли на территорию храма, открыли здание трапезной (воскресной школы), совершили там свое богослужение, а после этого выбросили оттуда вещи, принадлежащие православной общине УПЦ и сменили замок.

В епархии отмечают, что доступ в здание у сторонников ПЦУ был свободен, так как они имели свой ключ, «поэтому совершенно непонятно почему по завершении своего обряда в помещении для детей они начали выносить оттуда диван, литературу, одежду священника и другие вещи».

Кроме того, пока в храме УПЦ продолжалась литургия, представители ПЦУ решили провести собрание на территории храма и, после вынесения чужих вещей из здания воскресной школы, поменяли замок.

«Логику найти трудно, но она часто отсутствует у сторонников раскола, так же как и элементарное соблюдение законов Украины», – отмечают в Винницкой епархии.

Настоятель храма протоиерей Николай Андрощук по завершении богослужения вызвал полицию и написал заявление в правоохранительные органы. Однако, силовики смене замка не препятствовали и выступали в качестве сторонних наблюдателей.

Епархиальная пресс-служба подчеркнула, что «подобные провокации и конфликты община ПЦУ в данном селе любит устраивать именно в воскресные дни или большие праздники Церкви».

Для решения конфликта представители обеих общин отправились в сельский совет. В итоге, удалось договориться, что ключи от нового замка получат и община УПЦ – законный владелец, и сельский голова.

Однако, как говорят в епархии, сторонники ПЦУ не только сквернословили в адрес Церкви Христовой, но и угрожали расправой по отношению к верующим.