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Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал правильным решение правительства отказаться от жесткого карантина во время эпидемии коронавируса нового типа COVID-19.

Об этом сообщает Sky News.

Левен уверен, что правительство поступило правильно, несмотря на то, что смертность в стране от коронавируса превысила показатели соседних стран.

«Стратегию, которую мы приняли, я считаю правильной-защитить отдельных людей, ограничить распространение инфекции. То, что обсуждалось больше всего, и то, что мы сделали по-другому в Швеции, состояла в том, что мы не закрывали школы. Сейчас есть немало людей, которые считают, что мы были правы» — заявил премьер-министр.

Напомним, что Швеция не вводила жестких ограничений после начала эпидемии коронавируса нового типа COVID-19.

С момента начала пандемии в стране зафиксировано 86 068 заболевших, 5810 человек умерли.
ForUm

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